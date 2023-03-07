Erzincan’da Terzibaba Camii başta olmak üzere camiler, Berat Kandilinde doldu taştı.

Erzincan’da Terzibaba Camii başta olmak üzere camiler, Berat Kandilinde doldu taştı.

Berat Kandili, Erzincan’da tüm ibadethanelerde huşu içerisinde idrak edildi. Binlerce kişi başta Terzibaba ve Camii Kebir olmak üzere camilere akın etti. Camileri dolduran vatandaşlar, gecenin feyzine nail olabilmek amacıyla namaz kılıp okunan dualara eşlik etti.

Terzibaba Camisini şenlendiren Müslümanlar, okunan Kur’ân-ı Kerim, mevlid-i şerif, salât-u selâm, ilâhî, kasîde ve duâlar eşliğinde mübârek Berat gecesinin feyz ve bereketinden istifadeye çalıştılar.

Seçkin hafız hocaların tilavetleri ve İl Müftüsü Muharrem Gül’ün sohbeti ve akabinde yaptığı duâ ile tazarrû ve niyâzlar ilâhî kabule arz edildi. Zorlu imtihanları geçirdiğimiz ve ülkemizin büyük bir bölgesinde meydana gelen depremlerle acılara ve hüzünlere gark olduğumuz vakitlerde, müminler Allah’tan esenlik ve merhamet niyâzında bulundular. Kılınan yatsı namazıyla gece buluşması sona erdi.