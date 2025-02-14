Geleneksel el sanatlarından ‘Yöresel Kilim Dokuma’ sanatını yaşatmak ve geliştirmek için harekete geçen Çukurova Belediyesi’nin açtığı ‘Yöresel Kilim Dokuma’ kursuna kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

Çukurova Belediyesi’nin, Çukurova Halk Eğitim Merkezi ile birlikte açtığı Türk Süsleme Sanatlarından ve Geleneksel El Sanatlarından ‘Yöresel Kilim Dokuma’ kursu büyük ilgi görüyor. Çukurova kültüründe önemli bir yeri olan, kaybolmaya ve unutulmaya yüz tutmuş Türk süsleme sanatlarını ve geleneksel el sanatlarını tanıtmak, yok olmasını önlemek amacıyla açılan kursta kadınlar el emeği göz nuru eserleri geleceğe miras bırakmak için nakış nakış işliyor.

Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü’nün Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nde açtığı kilim dokuma

kursuna katılan kadınlar hafta içi 09:00 ile 13:30 saatleri arasında usta eğitmenlerden eğitim alarak hem öğrendikleri sanatı yaşatıyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunmak için dokuma tezgahlarının karşısına oturuyor. Eğitim süresince ortaya eşsiz eserler çıkartan kadınlar, kurs sonunda alacakları sertifikalarla da ustalıklarını belgeliyorlar.

Kilim dokuma kursunun açıldığı günden bu yana yoğun talep gördüğünü belirten usta öğretici Fatma Kaya, "Kadınlarımız her sabah dokuma tezgahlarının başına oturup ortaya muhteşem eserler çıkartıyor. Kilim dokuma kursumuz ilgi ve zaman isteyen bir sanat. 31 Ağustos 2025 tarihine kadar kursumuz devam edecek. Kadınlarımız kurs sonunda istedikleri yerde üretim yapabilir" dedi. Kursiyerler ise, "Başkanımız Emrah Kozay’a bizlere bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyoruz. Hem sanat öğreniyor, keyifli vakit geçirip aile ekonomimize destek sağlamak için sertifikamızı alacağımız günü heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.