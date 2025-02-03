İki haftalık yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından ikinci dönem için ilk ders zili çalarken, Erzincan’da resmi ve özel olmak üzere 282 okulda 41 bin 540 öğrenci ve 3 bin 617 öğretmen yeniden ders başı yaptı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren aileleri ile birlikte okulun yolunu tutan öğrenciler bayrak töreni için sıraya girdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına girerek ders başı yaptı.

3 Şubat 2025 Pazartesi başlayan ikinci dönem 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk ara tatili 31 Mart 2025 başlayarak 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.