Tokat’ta düzenlenen 2 günlük programla, 72 halk otobüsü şoförüne trafik güvenliği, stresle başa çıkma, halk sağlığı gibi önemli konularda eğitim verildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), Tokat Belediyesi ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle, S.S. 11 Nolu Karayolu Halk Otobüsü Taşıyıcılar Kooperatifi şoförlerine yönelik 2 gün süren hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitim, Pazar Meslek Yüksekokulundan Dr. Öğr. Üyesi Gonca Kurt, Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Hüseyin Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Burak Köksal ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Komiserlerinden Turgay Düşek tarafından verildi. Eğitimde, şoförlere trafik güvenliği, stresle başa çıkma, halk sağlığı gibi önemli konularda bilgi ve beceriler kazandırıldı. TOGÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (TOGÜSEM) katkılarıyla düzenlenen eğitim programının ardından, katılımcı 72 kooperatif çalışanına katılım belgeleri takdim edildi. Belge takdim törenine; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Hayri Korkmaz, TOGÜSEM Müdürü Prof. Dr. Özkan Çıkrıkçı, S.S. 11 Nolu Karayolu Halk Otobüsü Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İhsan Ay ve şoförler katıldı.

Şoförlerle ilk kez bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirten TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Üniversite olarak şehrimize hizmet veren değerli şoför kardeşlerimize eğitim vermeyi öncelikli görevimiz olarak görüyoruz. Sizler öğrencilerimizi güvenle taşıyarak önemli bir görev üstleniyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum ve gelecekte de çeşitli eğitimlerle sizlere destek olmayı hedefliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından, eğitim veren hocalara ve katılımcılara teşekkür belgeleri ve katılım belgeleri takdim edildi.