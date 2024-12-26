Erzincan’da jandarma ekipleri tarafından sahte alkol üretimine karşı düzenlenen operasyonda 244 litre kaçak alkollü içki, 1 adet alkol yapımında kullanılan tekne ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye genelinde yürütülen kaçak/sahte alkollü içki uygulaması kapsamında Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkez ve ilçelerinde icra edilen eş zamanlı operasyonda; 5 şüpheli şahsa ait 8 ayrı adreste yapılan aramalarda, 244 litre kaçak alkollü içki, 1 adet alkol yapımında kullanılan tekne ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna muhalefet etmek suçlarından adli işlem başlatıldı.