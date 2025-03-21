Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla, sahipsiz hayvanlar ile ilgili toplantı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıda, ildeki sahipsiz hayvanlar için projelendirilen doğal yaşam alanı çalışmalarında gelinen son durum, sahipsiz hayvanların toplatılması, oluşturulan doğal yaşam alanında güvenli bir şekilde yaşamlarının sağlanması, bakımlarının ve rehabilitasyonlarının yapılması gibi ilgili mevzuat kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.