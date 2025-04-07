Erzincan’da sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Yağışların Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenirken, bölge genelinde hava mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.