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Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Makas, Polis Teşkilatının 178’inci kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftasını kutlayarak, “Erzincan’ımızın huzur ve güven şehri olmasında, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

Türk Polis Teşkilatı’nın 178’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve beraberindeki teşkilat mensupları, Vali Mehmet Makas’ı makamında ziyaret ettiler.

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