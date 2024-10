Erzincan’da Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Gençlergücü Kadın Futbol Takımı’nın başarısı, kentteki kız çocuklarının bu branşa yönelmesini sağladı.

11 yıl önce kurulan Erzincan’ın ilk kadın futbol takımı 3. Ligden başladığı serüvenine başarı elde ederek 2. Lige yükseldi. 2. Ligde play off oynayan Erzincan Gençlergücü Kadın Futbol Kulübünde oyuncuların eğitim alanında da başarıları takdir topluyor.

TFF Kadınlar 2. Ligde mücadele veren ve 1 lige yükselmeyi hedefleyen Erzincan Gençlergücü Kadın Futbol Takımı 2024-2025 futbol sezonuna yaptığı antrenman ile başladı.

Kurulduğu yıldan itibaren Milli Takıma oyuncu kazandıran ve spor lisesi ağırlıklı oyuncularının Türkiye genelinde girdikleri sınavlarda gösterdikleri başarılarda gözlerden kaçmıyor.

2024-2025 sezonun açılışı dolayısıyla toplanan takımın ilk antrenmanı öncesinde önemli açıklamalar yapan Erzincan Gençlergücü Kadın Futbol Takımı başkanı Bülent Sarıkaya; “Kulübün başarısını gösteren bu öğrenciler, hem akademik hem de sportif anlamda dikkat çekerek gelecek kariyerlerinde önemli adımlar attılar. Bu başarı, Erzincan’daki spor camiası için büyük bir gurur kaynağı oldu” dedi.

Sarıkaya konuşmasının devamında, “11 yıl önce biz kadın futbol takımını Erzincan’da kurduk ve 11 yıldır kadınlar liginde mücadele ediyoruz. 2020 yılında üçüncü ligde şampiyon olup ikinci lige yükseldik. Şu anda da ikinci ligde devam ediyoruz, bu yıl ilk kez Türkiye çapında beden eğitimi öğretmenliği sınavları yapıldı. Bu sınavlara bizim sporcularımızdan altı kişi girdi, bunlar aynı zamanda Erzincan Spor Lisesi öğrencileri. Kulübümüzün de sporcuları, bu sınavda Türkiye dereceleri elde etti çocuklarımız. Hepsi ilk bine girdiler. Birçok öğrencinin bu sınavda çok muhteşem bir başarı elde ettiler, Türkiye’deki birçok üniversite bunları kabul edebilecek seviyeye geldi, bundan dolayı biz çok mutluyuz. Erzincanlı kızların imkan ve fırsat verildiğinde neleri başarabildiğini göstermiş olduk. Bu konuda hem spor lisesine hem Erzincan Gençlergücü Spor Kulübü teknik heyetine, yöneticilerine de ben ayrıca teşekkür ediyorum. Ve ayrıca çocuklarımızın ailelerine teşekkür ediyorum, çünkü kızlarımıza ailelere destek olmazsa, kızlarımızın bir yere gelme şansı azalıyor. O yüzden biz ailelerle de çok güzel iş birliği yaptık, yağmurda, çamurda, karda, gelip antrenman yaptılar ve yapmaya devam ettiler. Ve bu çocuklarımızın bir özelliği de şu, biz bu çocuklarımızı ilkokulda tespit ettik ve ilkokuldan beri pandemi dahil olmak üzere kulübümüzle birlikteler ve şu anda da kulübümüzde futbol oynamaya devam ediyorlar. Ve şu anda da onları inşallah üniversiteye göndereceğiz. Üniversite olarak da inşallah Erzincan Üniversitesi hepsini istiyoruz. Çünkü sporcularımızı kaybetmek istemiyoruz. Hem futbol oynamaya devam etsinler hem de üniversite hayatlarına burada devam etsinler istiyoruz. Bu yetenek sınavında sporcu geçmişinden dolayı bizim kulübümüz oynadıkları için 85 ek puan aldılar. Bizim kulübümüz ikinci lig takımı olduğu için onlara diğer oyunculara göre 85 ek puan verdi. Bu da onları diğer rakiplerinin önüne geçirdiler.

Biz onlara verdiğimiz sözü tutmuş olduk, dedik ki futbola devam edin, kulüpten gelecek ek puanla birlikte siz daha iyi yerlere geleceksiniz ki inşallah onlar Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda olsun, müdürlüklerinde olsun, yönetici, antrenör, beden eğitimi öğretmeni olarak ülkemize hizmet etmeye, yeni gençler yetiştirmeye devam edecekler. Bu bir bayrak yarışı; Şu anda bayrak bizde, onlar da inşallah üniversitelerini, bütün Geldiklerinde bu bayrağı onlara teslim edeceğiz” dedi.

Erzincan Gençlergücü Kadın Futbol Takımı’nın antrenörü Hakan Or Erzincan olarak kadın futbolunda büyük başarılar elde ettiklerini söyledi.

Or, “Konumuzu bildiğiniz üzere takımımıza iki geçen sene liseden mezun olan kızlarımızın üniversiteli olmasıyla ilgili. Bu kızlarımız lise bir lise iki de olan ve geçen sene liseyi bitiren kızlarımız. Bunların hepsi Kızlar futbol mu oynar diyenlere karşı futbol oynayarak futbol sayesinde hepsi üniversite geleceklerini kurtaran kızlar.

Üniversite sınavında derece yaptılar

Şu anki sonuçlara göre örneğin on bir bin bayan adayı içinde kızımızın biri yüz on üçüncü, biri yüz doksanıncı, biri iki yüz ellinci. Yani şu an Türkiye çapında büyük bir başarı sağladılar. Buradan ailelerimize seslenmek istiyorum, kızlar futbol oynar futbol sayesinde kurtarır” dedi.

Erzincan Gençlergücü Kadın Futbol Takımı oyuncuları Kübra Melisa Güzel, Dilan Çağla Güney ve Ezgi Kervancı Ailelerinin de destekleri ile futbol oynamayı sürdürdüklerini sadece futbolda değil kadın futbol takımında oynamamız dolayısıyla sınavlarda verilen ek puanlarla Türkiye dereceleri yaptıklarını söylediler. Futboldaki başarılarını kulüp başkanının her zaman yanlarında olması ve hocalarının desteği ile olduğunu ifade eden oyuncular aile ve takım ekibine teşekkür ettiler.

Erzincan Gençlergücü Kadın Futbol Takımı oyuncularından Dilan Çağla Güney 113’ncü olurken Esra Bingöl 134, Ezgi Kercancı ise 15 binden fazla kişinin girdiği sınavda 195’nci olarak Erzincan adına başarı elde ettiler.