Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında Belediye Başkanı Bekir Aksun, ilgili birim amirleri ve oda yöneticilerinin katılımıyla "Fahiş Fiyat" ve "Çevre Temizliği" konularında toplantı düzenlendi.

İlgili oda temsilcileriyle ve birim amirleriyle fahiş fiyat ve çevre temizliği konularında istişarelerde bulunan ve gerekli bilgileri alan Vali Aydoğdu, temel gıda ürünleri başta olmak üzere her türlü ihtiyaç ürünlerine yönelik olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince fahiş fiyat ve etiket denetimlerinin titizlikle yapılması talimatını verdi.

Vali Aydoğdu, özellikle de Ordu Caddesi, 13 Şubat Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi ve Halit Paşa Caddesi gibi ana arterler başta olmak üzere kaldırım ve caddelerin çevre temizliğine ve düzenine o caddeler üzerinde bulunan esnaflar tarafından dikkat edilmesi, gün içerisinde oluşan çöp ve atıkların gelişigüzel bir şekilde değil ilgili mevzuatı gereğince bırakılması ve bu konuda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Erzincan Belediyesi ekiplerinin gerekli uyarıları ve denetimleri yapması talimatını verdi.