Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında "İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Erzincan Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, il hayvanları koruma kurulu üyeleri ve ilgili birim amirleri katıldı.

Gerçekleşen toplantıda; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Erzincan’daki sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında ilgili birim amirleri tarafından Vali Aydoğdu ve kurul üyelerine bilgiler verildi. Toplantıda öneriler değerlendirildi.