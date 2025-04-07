Adıyaman’da jandarma ekiplerince il merkezi ve ilçelerde yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 17 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar çerçevesinde 21 adet lyrica uyuşturucu hap, 23 gram bonzai hammadde, 2 adet extacy uyuşturucu tablet, 2 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken olayla ilgili olarak 17 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.