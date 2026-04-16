Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından okullar, kamu kurumları ve çeşitli kuruluşlara yönelik yangın eğitimleri sürdürülüyor.

Belediye İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş. personeline yönelik kapsamlı yangın eğitimi düzenlendi.

3 Mart 2026 ve 15 Nisan 2026 tarihlerinde iki grup halinde gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara, yanma ve yangın bilgisi, yangından korunma yöntemleri, yangın söndürme maddeleri ile acil müdahale ve tahliye konularında teorik bilgiler verildi.

Eğitimin uygulamalı bölümünde ise personel, özellikle mutfak ve sıvı yangınlarına müdahale konusunda pratik yaptı. Katılımcılar, kuru kimyevi tozlu portatif yangın söndürme cihazlarını kullanarak yangınlara doğru ve etkili müdahale tekniklerini uygulama imkânı buldu.

Yetkililer, bu tür eğitimlerin olası yangın risklerine karşı hazırlıklı olunması ve can ile mal güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.