2024 yılında 242 bin 321 dekar alana arpa ekilen Erzincan’da yılın ilk arpa hasadı İliç ilçesine bağlı Çilesiz Köyünde gerçekleştirildi.

İliç’in Çilesiz Köyünde çiftçilik yapan ve 665 dekar alana arpa ekilişi yapan Aksu Der isimli üretici Erzincan genelinde ilk hasadı gerçekleştirdi. Aksu Der ilk partide hasat ettiği 29 bin 500 kg arpayı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Erzincan Şube Müdürlüğü’ne sattı. Böylece hububatta sezonun ilk hasadı ve alımı gerçekleştirildi.

Çiftçi Aksu Der, ilk hasat sevincini yaşarken Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ve TMO Erzincan Şube Müdürü Yusuf Çetin de Aksu Der isimli çiftçiyi tebrik ederek bereketli bir sezon dilediler.

İlk hasadını gerçekleştiren Aksu Der ürününü gerekli işlemlerin ardından Erzincan TMO Şube Müdürlüğü’ne teslim etti. İliç’in Çilesiz Köyünde çiftçilik yaptığını ifade eden Aksu Der, "Ürünümüzü devletimizin ofisine teslim ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde hasat edeceğimiz ürünleri de ofise getireceğiz" diye konuştu.

TMO Erzincan Şube Müdürü Yusuf Çetin ise, TMO Erzincan Şubesi olarak bu yılın ilk alımını yaptıklarını, ofis olarak sezona hazır olduklarını ifade etti.

Aksu Der isimli çiftçi ile görüşen Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ise, Erzincan’da hububat hasadının başladığını ve bereketli bir sezon geçirmeyi dilediklerini söyledi. Koçaker, Erzincan genelinde hububat sahalarında ekiplerin sürekli incelemelerde bulunduğunu ve sezon boyunca çiftçilerle birlikte olduklarını, tarımsal üretimde en heyecanlı dönemin hasat zamanı olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tüm birimleriyle çiftçinin yanında olduğunu ifade eden Koçaker, "Çiftçilerimiz ürettikleri hububat ürünlerini ofise satarak sezonu tamamlıyor. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyoruz" diye konuştu.