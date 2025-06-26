Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Kütahya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 271 bin 382’ye yükseldi. Bu artışla birlikte kentteki araç sayısı, Kütahya Merkez ilçe nüfusuna bir adım daha yaklaştı.

Nisan ayında 269 bin 276 olan araç sayısı, Mayıs ayında 2 bin 106 artış gösterdi. Böylece şehirdeki araç sayısı, istikrarlı yükselişini sürdürdü.

Kütahya’daki araç türleri arasında en büyük payı otomobiller oluşturdu. 124 bin 923 otomobilin bulunduğu kentte, motosiklet sayısı 64 bin 35 ile ikinci sırada yer aldı. Traktör sayısı ise 37 bin 866 olarak kaydedildi.

TÜİK verilerine göre, TR33 Bölgesi’nde de araç sayıları dikkat çekti. Bölgenin en fazla araca sahip ili 810 bin 291 ile Manisa oldu. Afyonkarahisar’da trafiğe kayıtlı 305 bin 939 araç bulunurken, Uşak’taki araç sayısı ise 180 bin 846 olarak açıklandı.

Kütahya il merkezinin nüfusu, 2024 yılı sayımında 275 bin 111 olarak açıklanmıştı.