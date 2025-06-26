Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye’deki Fildişi Sahili Denguele Özerk Bölgesi Temsilcisi Muhammed Bakayoko’yu makamında ağırladı.

Görüşmede, Kütahya’nın sahip olduğu kültürel miras, turizm potansiyeli ve özellikle seramik ve çini alanındaki uluslararası bilinirliği üzerinde duruldu. Başkan Kahveci, kardeş şehir statüsündeki Denguele Özerk Bölgesi ile geliştirilecek ilişkilerin, hem kültürel hem de ticari açıdan iki şehir için de önemli fırsatlar barındırdığını belirtti.

İki taraf arasında karşılıklı iletişimin artırılması ve çeşitli ortak projelerin hayata geçirilmesi yönünde temenniler dile getirilirken, ilerleyen süreçte yatırımcı buluşmalarının planlanması konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Denguele Temsilcisi Muhammed Bakayoko, gösterilen misafirperverlikten dolayı Başkan Kahveci’ye teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.