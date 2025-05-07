Erzincan’da "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen E.E. isimli şahıs yakalandı.

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Konuya ilişkin Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen E.E. isimli şahıs yakalanmış olup tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA