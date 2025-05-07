Siirt’te baharın müjdecisi Hıdırellez, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kızlar Tepesi amfi tiyatroda baharın müjdecisi Hıdırellez, çeşitli etkinlikle kutlandı. Geleneksel oyunların oynandığı ve halayların çekildiği şenlikte, baharın gelişi coşku ve neşeyle karşılandı. Soğuk havaların ardından güneşli günün tadını çıkardıklarını ifade eden vatandaşlar, etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Vatandaşlardan Aziz Şirvan, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Düğün havasında geçti. Çoluk çocuk çok eğlendi. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.