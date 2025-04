Erzincan’da şubat ayında dikilen marullar hasada hazırlanıyor.

Erzincan’da hızla büyüyen seracılık sektörü yılda üç ürün almaya devam ediyor. Erzincan’da, sezonda ilk ürün olarak dikilen marul nisan ayında hasat edilerek yerini domates, hıyar ve patlıcan gibi ürünlere bırakıyor.

Erzincan’da faaliyet gösteren seralarda bir hafta içinde marul hasadı başlayacak. 29 dekarlık alanda seracılık faaliyeti yürüten Ziraat Mühendisi Fatih Tahtalı, seralarına ilk ürün olarak diktiği 53 bin adet marulun hasadına hazırlanıyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Alper Koçaker, Erzincan’da başarılı bir şekilde yürütülen seracılık faaliyetlerini yerinde inceledi. Ziraat Mühendisi Fatih Tahtalı’ya ait merkeze bağlı Yeniköy’deki 29 dekarlık serayı ziyaret eden İl Müdürü Alper Koçaker, yıl içerisinde peş peşe 3 ürün yetiştirerek hasat eden Fatih Tahtalı’yı tebrik etti.

Erzincan’ın seracılık noktasında yakaladığı ivmeyi son derece önemli bulan Fatih Tahtalı, Erzincan’da seralarda yılda 3 ürün aldıklarını ifade etti.

Tahtalı yaptığı açıklamada; "Erzincan’da seracılığı severek ve isteyerek yapıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesinde bulunmamıza rağmen sahip olduğumuz avantajları değerlendirerek Erzincan’da yılda 3 kez hasat sevinci yaşıyoruz. Bu da birim alandan elde edilen kar marjının yükselmesini sağlıyor. Burada bulunan seralarımızın bir kısmına 25 Şubat’ta 53 bin adet marul diktik. Kısmet olursa 25 Nisan’da hasada başlayacağız. 8 nisanda ise 38 bin kırmızı domates, 9 bin pembe domates ve 4 bin patlıcan fidesinin dikimini gerçekleştirdik. 20-25 haziran aralığında inşallah ilk hasadımızı yapacağız. Bunların da hasadının ardından yaptığımız planlamaya göre 1 Eylül’den itibaren 20 Eylül tarihine kadar 4 ayrı kademede toplam 110 bin adet kıvırcık ve ıceberg marul dikimini yapacağız. Onların da hasadını Ekim ayı sonunda başlayarak Aralık ayının son haftasında sezonu kapatacağız. Böylece yoğun bir sezonu tamamlayacağız. Tarımsal üretime katkıda bulunmaktan, ülkemiz ve milletimiz için üretmekten dolayı son derece mutluyuz. Üretim sezonu boyunca her zaman destek gördüğümüz Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Valiliğimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ise Ziraat Mühendisi Fatih Tahtalı’ya teşekkür ederek, genç girişimcilerin tarımsal üretime katılmasının son derece önemli olduğunun altını çizdi. İl Müdürü Koçaker açıklamasında; "Tarım ve Orman Bakanlığımız tüm teşkilatlarıyla üreten çiftçilerimizin yanında olmaya devam edecek. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Erzincan’da kurulan bu modern seralarda yılda 3 ürün alınıyor olması sektörün geleceği açısından son derece önemlidir. Buradaki önemli noktalardan biri de genç girişimcilerin sektörde gösterdiği çabadır. Kadınlara ve gençlere her zaman pozitif ayrımcılık yapan Tarım ve Orman Bakanlığımız cennet ülkemizin her köşesinde tarımın tüm dallarında desteğini sürdürmektedir. Erzincan her geçen sene üretimini artırmaya devam ediyor. İnşallah kısa vadede bölge illerine, orta vadede ise ihracata yönelik üretim yapmayı planlıyoruz. Tarıma gönül vermiş üreticilerimizin desteği ile, inanıyorum ki biz bunu başaracağız" diye konuştu.