Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana’yı deplasmanda 3-1 mağlup etti ve seride durumu 2-0’a getirerek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar finalde Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, SMS Grup Efeler Ligi yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk etti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı, sarı-kırmızılılar 20-25, 31-29, 19-25 ve 22-25’lik setlerle 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Bu sonuçla Galatasaray, finalde Ziraat Bankkart’ın rakibi oldu.