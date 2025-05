Fenerbahçe’nin 39 yaşındaki Bosna Hersekli golcü oyuncu Edin Dzeko, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ayrılmak asla kolay değildir, özellikle de Fenerbahçe’nin benim için yaptığı gibi. Son iki yıldır bana aile gibi olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım, koç, personel, kulüp ve her gün sahne arkasında yorulmadan çalışan tüm insanlar. Bizi her zaman böyle bir tutkuyla destekleyen hepinize özel bir teşekkür. Sizler Fenerbahçe’nin gerçek kalbisiniz ve sizi her zaman kalbimde taşıyacağım. Her gün, antrenmanda ve sahada elimden gelenin en iyisini yaptım. Hayalini kurduğumuz kupaları kazanmak yeterli değildi, ancak Fenerbahçe gibi tarihi ve onurlu bir forma giymekten daha fazla gurur duyamazdım. Yaşa Fenerbahçe"

Fenerbahçe: "Sen her zaman kalbimizde olacaksın"

Fenerbahçe Kulübü de Dzeko’ya sosyal medya hesabından veda ederek, "Bazı oyuncular gol atar. Kimisi pazubendi takar. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin başarabileceği bir liderlik yaptı. Teşekkürler Edin, sen her zaman kalbimizde olacaksın" açıklamasında bulundu.