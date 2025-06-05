UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Portekiz, deplasmanda karşılaştığı Almanya’yı 2-1 yenerek finale yükseldi.
UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Almanya, Allianz Arena’da Portekiz’i konuk etti. Slovenyalı hakem Slavko Vincic’in yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Almanya 48. dakikada Florian Wirtz’in golüyle 1-0 öne geçti. 63. dakikada Portekiz, Francisco Conceiçao’nun golüyle eşitliği yakaladı. 68. dakikada Nuno Mendes’in soldan ceza sahasına yerden ortasında Ronaldo topu ağlara yolladı ve skoru 2-1’e getirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-1 galip ayrılan Portekiz, adını finale yazdırdı.
Portekiz finalde, İspanya - Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.