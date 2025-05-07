Erzincan’da merkeze bağlı Yeniköy’de faaliyet gösteren 30 dekarlık serada marul hasadı başladı.

Ziraat Mühendisi Fatih Tahtalı ve kardeşi Emre Taytalı’nın serasında gerçekleştirilen hasada Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Yusuf İzci ve birim amirleri katıldı.

Ziraat Mühendisi Fatih Tahtalı ve kardeşi Emre Taytalı’nın ürettikleri marullar Erzincan ve çevre illerin sebze hallerine sevk ediliyor. Marul ve domatesin aynı anda yetiştirildiği serada yıl içerisinde çift ürün hasadı gerçekleştirilerek verimlilik ve karlılık noktasında büyük avantaj oluşturuluyor.

Öte yandan hasat programına katılan Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan’da yaklaşık 600 dönüm sera alanı oluşturulduğunu ve yapılan çalışmalar neticesinde sera alanlarının 500 dönüm artırıldığını aktardı. Erzincan’ın sera ve tarım alanında Türkiye’nin cazibe merkezi olabileceğini ifade eden Vali Aydoğdu, "Burada Fatih Tahtalı kardeşimiz 2 yıldır yeni metotlar deniyor. Ve ilk kez bir serada 2 ürünü aynı anda göreceksiniz. Hem marulu hem de domatesi. Marul hasadının Erzincan’a hayırlar getirmesini istiyorum" dedi.