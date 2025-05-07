Aksu ilçesinde, hayırsever İsmail Erten’in arsa bağışıyla inşa edilmesi planlanan eğitim tesisi için protokol imzalandı.

Hayırsever İsmail Erten tarafından, Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi’nde yer alan bin 624 metrekarelik arsa, eğitim öğretim amacıyla kullanılmak üzere Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağışlandı. Söz konusu arsa üzerine Süleyman Erten İlkokulu bitişiğinde bir eğitim tesisi yapılması planlanıyor. Antalya Valiliği’nde düzenlenen protokol törenine Vali Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve hayırsever İsmail Erten katıldı.

Protokol kapsamında, eğitim tesisi tamamlandığında İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne devredilecek.