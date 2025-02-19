Siirt’te Eruh Kaymakamlığı 4 adet taşınmazın kiraya verildiğini bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya‘nın talimatıyla milli emlak arazileri üzerindeki hak sahibi vatandaşlarımızın mağduriyetini giderebilmek adına 46 adet taşınmazın satışı ve 4 adet taşınmazın kiralama işlemi tamamlanmıştır. Hem vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmiş hem de devletimizin hazinesine 11 milyon liraya yakın gelir elde edilmiştir. 44 adet taşınmazın satışı ve 30 adet taşınmazın kiralama işlemlerine devam edilmektedir" denildi.