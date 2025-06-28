Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı 16. dönem mezunlarını verdi. Program kapsamında Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümlerinden 62 öğrenci mezun oldu.

Turizm Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine; AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı törende yaptığı konuşmada Turizm Fakültesi’nin ERÜ’nün önemli fakültelerinden birisi olduğuna dikkat çekti. Turizm Fakültesi mezunu olmanın kariyer yolunda önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Milletvekili Dr. Cıngı, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz bazı meslekler vardır ki diplomasız o mesleği icra edemezsiniz. Eğer elektrik mühendisi imzası olmazsa bir binanın elektrik tesisatı onaylanmaz. Bir doktorun imzası olmazsa reçete onaylanmaz. Ama işte işletmecilik, kamu yönetimi turizm, işletmeciliği, gastronomi gibi meslekler biraz insanların şahsi kabiliyet ve heveslerine bağlı mesleklerdir. Piyasada herkes otel açabilir, acente kurabilir, mevzuata uyduğu müddetçe yurt dışına turist gönderebilir. Ama Turizm Fakültesi okumuş olmanın ve burada o kültürü almanın size uzun vadeli kariyerinize katacağı çok şeyler var."

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında katılımcılara ERÜ hakkında bilgi verdi. Aşı çalışmalarının ERÜ’de tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Altun, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü ile ilgili hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu çalışmamız ile ilgili de çok güzel haberleri sizler ile paylaşacağız" diye konuştu.

Önümüzdeki dönem Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü’ne öğrenci alınacağına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, mezun olan öğrencileri ve ailelerini de tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

"Hayat boyu öğrenme her zaman devam etmektedir. Öğrenme bir diplomayı almak için yapılan faaliyet değildir. Biz sadece eğitim değil, sizlere öğretim de verdik. Sosyal bir çevre oluşturmaya çalıştık sizlere."

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü ise konuşmasında fakülteleri hakkında bilgiler vererek, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Burak Ilgın, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi, öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya fırlatması ve mezuniyet pastasının kesilmesi ile son buldu.