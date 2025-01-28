Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıbbi Simülasyon Merkezi, düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi.

9 farklı modelin bulunduğu birimin açılışına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun; "Belediyemiz bu projeye 35 milyon TL kadar para harcamış bulunmakta ve bu çok ciddi bir maliyet. Tıp eğitiminin kalitesini arttırmayı ve sağlık çalışanlarımızın pratik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yenilikçi bir proje bu proje. Günümüzde tıbbi simülasyon merkezleri sağlık profesyonellerinin hata payını en aza indirmek ve hastalarımıza en iyi hizmeti sunmalarını sağlayan klinik yapılardır. Bu birimde 9 farklı model yer almaktadır. Hastalık modelleri, bir takım tıbbi uygulamalar gibi. Burada yer alan yüksek teknolojiye sahip simülasyon sistemleri sağlık profesyonellerine gerçek hastaları deneyimleme ve kriz yönetimi gibi hayati becerileri kazandırma fırsatı sunacaktır. Gevher Nesibe Tıbbi Simülasyon Merkezi’nin sağlık camiamıza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da, “Ben buranın tıp fakültesi öğrencilerimize güzel ve hayırlı bir hizmet olacağını düşünüyorum. İnşallah gençlerimizin bu manada Türkiye’de sayılı olarak ifade ettiğimiz merkezlerimizden birinde böyle bir eğitimi laboratuvar imkanlarıyla ortaya konulacak olması son derece stratejik bir öneme sahiptir. Ben bunun dışında da emeği ve katkısı olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Hekimlikteki kural gereği önce zararlı olmamak sonra faydalı olmak kuralı içerisinde en donanımlı ve eğitimli şekilde gençlerimizin, doktorlarımızın yetişiyor olması lazım. Biz bunun için keyif alıyoruz. Ben burada emeği geçen dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediyemizin kıymetli ekibini kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Vali Gökmen Çiçek de Erciyes Üniversitesi’nin başarı çıtasını her geçen gün yukarı çıkardığını ifade ederek, “Başkanımızın bu hediyesi ile Erciyes Üniversitesi Türkiye’de merkezi bulunan 4-5 üniversiteden birisi haline geldi yine. Geçen yine Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptığımız açılış da belki ilklerden birisiydi. Dolayısıyla ilkleri yapan Erciyes Üniversitesi her geçen gün Türkiye’de başarı çıtalarını yukarı çıkarmaktadır. Bunu sadece biz söylemiyoruz. İnanın Erciyes Üniversitesi ile dışarıdan geldiğimde çok daha büyük gurur duydum. Özellikle büyükşehir belediye başkanımızın da doktor olması hasebiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne nasıl baktığını görüyorum. Tebrik ve teşekkür ediyor, hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılışı yapılan Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıbbi Simülasyon Merkezi, hizmete açıldı.