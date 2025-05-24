Auran Kozmetik Kurucusu Abdullah Karataş, kokuların bilimsel araştırmalar sonucunda duygular üzerindeki etkisinin kanıtlandığını belirterek, duygular üzerindeki kokularla ilgili çalışmalarının da AR-GE merkezlerinde devam ettiğini söyledi.

Kokunun özellikle ruhsal etkilerine odaklandıklarını söyleyen Auran Kozmetik Kurucusu Abdullah Karataş, "Biz koku ürünleri üretirken ve geliştirirken AR-GE merkezimizde ki özellikle odaklandığımız alanlardan bir tanesi. Sadece kokulu ürünler satmak değil, kokunun kişisel ve psikolojik özellikle ruhsal durumlardaki iyileştirmeler üzerine odaklandık ve bu noktalarda da üniversitedeki akademisyen hocalarımızla ve doktora öğrencilerimizle beraber özel projeler geliştiriyoruz. Kokunun rahatlatması, huzurlu uyku için, sakinleştirici etkileri, enerji ve canlandırıcı etkileri, özgüven arttırıcı, duygusal iyileştirme ve yatıştırma üzerindeki etkileri ile ilgili ciddi araştırmalar üzerine çalışıyoruz. Bu noktalarda da gayet başarılı ürünler geliştirdik. Huzurlu uyumak için uyku yastık spreyleri ve lavanta yağı içeren ürünler geliştirdik. Rahatlatıcı ve sakinleştirici lavanta, vanilya, papatya gibi ürünleri tüketicilerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de bilimsel araştırmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Karataş, enerji veren kokular ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Enerji veren ve canlandırıcı kokular ve bitkisel yağlarla ilgili nane, limon, portakal ve zencefil ile alakalı çalışmalarımız da devam ediyor. Yine narenciye kokuları da enerji veren ve canlandıran ürünlerdendir. Özgüven arttırmayla ilgili yasemin, gül, sandal ağacı, vanilya gibi zarif ve sofistike kokular bu konuda ciddi anlamda fayda sağlıyor. Yine çiçeksi kokular zarif ve feminen bir hava oluştururken, sandal ağacı ve vanilya gibi kokuların da tüketicilerde ciddi anlamda özgüven arttırma ile ilgili bilimsel çalışmaları mevcut. Bununla ilgili de ürünlerimizi bu noktalar da geliştirmeye devam ediyoruz. Duygusal iyileştirme ile ilgili de bergamot, nane, neroli, ylang-ylang gibi kokuların solunmasıyla da duygusal iyileştirme ve duygusal depresyon gibi dönemlerde de sinirlerin yatıştığı, kalp açıcı etkisi ile duygusal iyileşmeye yardımcı olduğu ve huzur veren etkiye sahip olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumdadır" ifadelerini kullandı.

Tarçın ve vanilya gibi kokuların sıcak atmosferi hatırlatmak için kullanıldığını söyleyen Abdullah Karataş, "Huzur ve dengeli zihin, gerçekten odaklanmak için sandal ağacı, gül, vetiver, lavanta ve biberiye gibi bitkileri solumak bu noktalarda da bitkisel ve esansiyel yağları solumak da gerçekten huzur ve dengeli zihinde hem meditasyon yaparken hem yoga yaparken zihinsel rahatlama yapmak isteyen ve çocukların da derslere çalışırken bu noktalarda ciddi fayda sağladığını gördük. Özlem ve nostaljik bağlamda gerçekten özlem duyan, nostaljik kokularla ilgili ürünlerin kullanıldığının ve bu noktada da koku pazarlamasını gördük. Bu noktalarda da özellikle tarçın ve vanilya gibi sıcak atmosferi hatırlatan kokular ciddi anlamda kullanılıyor. Odaklanma ve zihinsel netlik için, derslerine çalışan çocuklar için, zihinsel odaklanma gerektiren kullanıcılar için tasarlanmış kokulu ürünlerdir. Bu noktalarda da biberiye, nane ve limon içerikli ürünler odaklanmayı arttırıyor. Odaklanma için de beyne enerji veriyor" dedi.

Karataş, kokular üzerindeki çalışmalarının devam edeceğini söyleyerek, "Bu noktalarda kan portakalı yağını ayrıca uzmanlarımız tavsiye ediyor. Biz bu noktalarda kokunun ruhsal faydası ve psikolojisi üzerine ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hem yurt içinde hem yurtdışında birçok üniversitede geliştirilmiş, özellikle Amerika’daki üniversitelerde geliştirilmiş tezleri inceleyerek bunları da tüketicilere sunmaya çalışıyoruz. Şu an için geliştirdiğimiz koku ve kokuyla ilgili fayda sağlayan ürünlerde ciddi bir yol aldık. Bu noktalarda yine Türkiye’deki AR-GE merkezlerimizde, üniversiteler ile yaptığımız iş birliklerinde kokunun gerçekten psikolojinin üzerindeki faydaları ile ilgili de bilimsel araştırmalar yapıyoruz. Burada paylaştığımız birçok bitki de bu noktada kanıtlanmış, kendini birçok bilimsel araştırma ve tez ile de kendini o noktalardaki etkileri ile kanıtlamış bitkilerdir. Bu bitkilerin bu şekilde solunduğunda özlem-nostalji duygularını, huzur ve dengeli zihin için, odaklanma için, duygusal iyileşme için, özgüven arttırma için, enerji veren ve canlandırıcı ve de ayrıca rahatlamak için birçok alanlarda da bu bitkilerin solunduğunda etkilerini gördük. Bunlarla ilgili ürünleri de geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.