Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 550 öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı.

ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni; Erciyes Kültür Merkezi’nde yapıldı. Mezun öğrencilerin salona girmesinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılışında konuşan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Demet Ünal, mezun olan öğrencileri tebrik etti. ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu da öğrencilerin mutluluğunu paylaşarak; "Bugün hepimiz için çok önemli bir gün, mutluluk verici bir gün. 36 senelik hekim, 30 senelik öğretim görevlisi akademik hayatımda mezuniyet törenlerinin olduğu günler kadar mutlu ve heyecanlı olduğumu hatırlamıyorum. Çünkü bugün gerek öğretim üyesi olarak, gerek veliler olarak, gerekse mezunlar olarak uzun süreli yaşanmışlıkların karşılığını alıyoruz. Öğrencilerimizin mezun olduğunu görmekten, mezun olduktan sonra da onların toplum hayatındaki başarılarını gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. Hem öğretim görevlisi olarak, hem de baba olarak sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum ve sizleri tekrardan tebrik ediyorum" dedi. Okulu birincilikle tamamlayan öğrencinin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından BÖLÜMLERİNDE derece yapan öğrencilerin mezuniyet belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 10 programda 550 öğrenci, mezun olarak kep attı.