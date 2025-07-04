Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 2024-2025 Eğitim-Öğretim döneminde 295 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürüvvet Başer ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, törende yaptığı konuşmada mezun olan öğrenci ve ailelerini tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Altun, "Sevgili gençler, sizlerin mutlaka hayat boyu öğrenmeye, kendinizi yenilemeye ve özellikle günümüzde dijitalleşmenin, yapay zeka süreçlerinin hızlı gelişimini de dikkate aldığımızda teknolojik gelişmelerin dışında kalmanız düşünülemez. Onun için her daim mutlaka kendinizi geliştirmeye, mesleğinizde ilave argümanları ortaya koyarak aranan eleman ve çalışan olma noktasındaki gayretlerinizi de devam ettirmenizi arzu ediyoruz" dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürevvet Başer ise konuşmasında fakültelerinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"Sevgili mezunlarımız, bireyleri fiziksel, ruhsal ve sosyal bütünlüğünü gözeterek çalışacağınızdan hiç şüphem yok. Unutmayın, bugün bir son değil, yeni bir başlangıç. Önümüzdeki süreçte sizi çok fırsat ve elbette ki bazı zorluklar karşılayacak. Ancak sahip olduğunuz donanım, aldığınız eğitim ve kazandığınız değerlerle her birinizin bu yolculukta fark oluşturacağına olan inancım tamdır."

Konuşmaların ardından dönem birincisi Servet Alemdar mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Tören mezun öğrencilerin yemin etmesi ve diploma takdiminin ardından sona erdi.