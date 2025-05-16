Anadolu Üniversiteler Birliği’nce düzenlenen ve Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4. Ar-Ge Proje Pazarı ve Tanıtım Günleri başladı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; "Bir üniversitenin Ar-Ge süreçlerinden Ür-Ge süreçlerine geçmesi ve bulunduğu şehre lokomotiflik etmesi o şehrin ekonomisinin gelişmesine çok büyük katkı sağlar. Yüksek Öğretim Kurulu’nun da üniversitelerden beklediği de bence bu detaydır" dedi.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi 18 üniversite rektör ve temsilcileriyle katıldı. Tanıtım Günleri’nin açılışında konuşan Erciyes Üniversitesi Araştırma Merkezi Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız, başvuran 493 projeden 322’sinin Proje Pazarı’na davet edildiğini belirterek; "Etkinliğe yoğun bir ilgi var, bundan dolayı oldukça mutlu olduğumuzu paylaşmak istiyorum. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinde 550 katılımcı var. Tanıtım Günleri’ne olacak katılımlarla birlikte bin sayısını geçeceğimizi umuyoruz. Özellikle proje pazarına 493 başvuru oldu. Gitgide artan bir sayı olduğunu değerlendiriyoruz. Yalnızca birlik üyesi olan 18 üniversitemiz değil kamu ve özel üniversitelerden ve bunun dışında özel sektörden de proje başvurularının olması oldukça mutluluk verici. 493 projeden ön değerlendirme sonucunda 322 projemizi Proje Pazarı’na davet etmiş olduk" dedi.

Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise ülke kalkınması için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydederek; "Bilim ve teknoloji üretmek için çaba içerisinde hareket etmeye çalışıyoruz. Üniversite - sanayi işbirliğini yıllarca dilimize doladık. Ama sonuçları itibariyle baktığımız zaman istediğimiz seviyede olmadığını kabullendik. Günümüzde bu konularda çok etkin çalışmaların olduğunu ve özellikle öğrencilerimizin bu süreçte kendilerinin kariyeri için, mesleki olarak daha üst seviyelere çıkması için çok güzel faaliyetler oluyor. Bu faaliyetlerden bir tanesi de Anadolu Üniversiteler Birliği olarak düzenlemiş olduğumuz Ar-Ge Proje Pazarı. 4.’sünü gerçekleştiriyoruz. Biz hep şunu söylüyoruz; saygıdeğer akademisyenlerimizin öğrencilerimizle birlikte çalışmaları ve projeler ortaya koymaları, bu projeleri burada sergileyecek olmaları benim nezdimde çok önemli bir değere sahiptir. Çünkü bizim bundan sonraki süreçte gençlerimizi anlamak, gençlerimize güvenmek ve onlarla birlikte ülkemizin kalkınması için çok önemli sonuçlar ortaya koymaya çalışıyoruz. Gerçekten 18 Anadolu Üniversite Birliği üniversitesinin bu projelerde çok güçlü olarak yer aldığını görüyoruz. Bunu sayısının daha da artması bizim için çok büyük stratejik öneme sahiptir. Çünkü öğrencilerimizin eğitimi devam ederken proje yapma becerisi kazanması, bu konuda deneyim sahibi olması ilerideki meslek hayatında bence çok önemli yapı taşı oluşturmaktadır. O nedenle öğrencilerimizin bu manada gelişimi açısından ve sosyal çevreyle uyum içerisinde çalışma süreçleri açısından bulunmaları da bizim için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Ülkemize ve tüm insanlığa katkı sağlamaya çalışıyoruz"

Üniversite - sanayi işbirliğinin önemine değinen Prof. Dr. Altun; "Kayserimizin gerçekten çok farklı bir sanayi boyutu vardır. İthalatının iki katı ihracat yapan bir ilimizdir. Dolayısıyla bu ilin bu özelliğini devam ettirmesi üniversitelerin geride değil önde lokomotif olarak görev alması ile daha büyük bir öneme kavuşacaktır. Bir üniversitenin Ar-Ge süreçlerinden Ür-Ge süreçlerine geçmesi ve bulunduğu şehre lokomotiflik etmesi o şehrin ekonomisinin gelişmesine çok büyük katkı sağlar. Yüksek Öğretim Kurulu’nun da üniversitelerden beklediği de bence bu detaydır. Onun için Erciyes Üniversitesi olarak bizler, şehrimizin protokolü ve diğer üniversitelerimizle birlikte şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu uğurda herhangi bir zaman kavramı tanımaksızın çalışma gayreti içerisinde hareket ediyoruz. Bu programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin 322 projesi bugün sunum olarak ortaya konulacak. Ayrıca Milli eğitim İl Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde 18 üniversitenin tanıtımı yapılacak" diye konuştu.

Etkinliğe katılan üniversiteler, kurulan stantlarda geliştirdikleri projeleri tanıttı.