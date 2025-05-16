Aydın’ın Germencik ilçesinde şüphe üzerine durdurulan plakasız motosikletin Kuşadası’ndan çalındığı tespit edilirken, sürücüsü yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Motorlu Asayiş Timi tarafından Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi’nde devriye çalışması gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yapılan devriye esnasında ekipler, şüphelendikleri plakasız bir motosikleti durdurdu. S.A. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı plakasız motosikletin yapılan sorgusunda Kuşadası ilçesinden çalındığı tespit edildi. Motosiklet, işlemlerinin ardından ruhsat sahibine teslim edilirken, yakalanıp gözaltına alınan S.A. hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.