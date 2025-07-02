Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezuniyet programı düzenlendi.

Program kapsamında 57. dönemde 250 öğrenci mezun oldu. Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun," İlahiyat Fakültemizin yapmış olduğu bu çalışmalarda bu başlıkta ben çok önemsiyorum. Özellikle gençlerimizin toplumumuzun daha da bilinçlenmesi dinini daha da anlaması ve daha da bütünleşik hale gelmesi için sizlere ne kadar görevler düştüğünü hatırlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten manevi değerlerine bağlı olan ve atasını geçmişi bilen ebeveynlerine vefa örneği gösteren geçmişlerine vefa örneği gösteren toplumlar her zaman için tarih sahnesinde kalmaya devam edecektir. Bu neden bu manada İlahiyat Fakültemizin genç mezunlarını bir kez daha tebrik ediyorum bunu da bu vesile ile aktarmak istiyorum "ifadelerini kullandı.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ise konuşmasında, "İlahiyat eğitimi sadece bilgi aktaran bir eğitim değil aynı zamanda ruhu besleyen vicdanı şekillendiren insanı imrendiren hem de topluma karşı daha duyarlı bir hale getiren eğitimdir. Öğrencilerimiz artık sadece bir unvana değil aynı zamanda bir sorumluluk sahip olmaktadırlar. Onlar bugün mezuniyetleriyle birlikte sadece bir diploma değil bunun yanı sıra sorumlulukta teslim almakta bu sorumluluk bilgiyi temsil etme mazlumun sesi olma ve hakikati savunma sorumluluğudur" dedi.

Program, fakülte birincisinin kütüğe ismini çakması ve derece ile okulu bitiren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından son buldu.