Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ve Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda (MYO) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezuniyet programı düzenlendi.

Program kapsamında İİBF’den 681 öğrenci mezun oldu. İİBF’nin Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Çıtak, 20. Dönem Kayseri Milletvekili ve Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Yılmaz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, "Erciyes Üniversitesi’nin sahip olduğu marka değerini her geçen gün artırmaya gayret ediyoruz. Ve özellikle sadece ülkemizde değil, yurt dışında da kendisinden söz ettiren, saygınlığı yüksek olan bir Yüksek Öğretim Kurulu’nun kurumu olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Konuşmasında öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Altun, "Siz sevgili öğrenciler, şunu hiçbir zaman unutmayın: Hayat boyu öğrenme bence devam etmektedir. Kendinizi, diplomayı alarak ‘bu iş burada bitti, bundan sonra çalışmak yok, okumak yok’ olarak değil; her daim farklı eğitimlerle, farklı kurslarla kendinizi geliştirmeye, ülkeye hizmet etmeye devam etmenizi canı gönülden istiyoruz" diye konuştu.

Mezun olan öğrencileri ve velileri de tebrik eden Rektör Prof. Dr. Altun, "Sevgili velilerimiz, bizlere evlatlarınızı emanet etmiştiniz. Bizler de sizlere onları bir meslek erbabı olarak bugün teslim ediyoruz. Lütfen evlatlarınız üniversiteden hiçbir zaman uzak kalmasın. Onlar Erciyes Üniversitesi’ni çok farklı kurum ve kuruluşlarda temsil edeceklerdir. Ve bu temsillerinde de eminim şu ana kadarki mezunlarımızı düşünürsek her daim başarılı olacaklarından yana olumsuz yönde hiçbir şüphemiz yok" şeklinde konuştu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Çıtak ise konuşmasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hakkında bilgi vererek, "Fakültemiz, Erciyes Üniversitesi’nin kurucu iki fakültesinden biri olarak köklü bir geleneğe sahip kurumsal kimliğiyle Türkiye çapında da önemli iktisadi idari bilimler fakülteleri arasında yer almaktadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencisi Aybüke Işık, mezun olan öğrenciler adına konuşma yaparak, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Mezuniyet töreni öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.

Adalet MYO’da 14. dönem mezuniyet sevinci

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu 14. dönem mezunlarını verdi. Tören kapsamında 60 öğrenci mezun oldu. Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Adalet Meslek Yüksekokulu Koordinatörü Öğr. Gör. Onur Korkmaz ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konser ile başlayan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, mezun öğrencileri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Altun, "Ülkelerin aslında var olmalarına baktığınız zaman üniversiteler her daim en büyük rolü üstlenmektedir. Sizler de üniversiteden mezun olan bireylerimiz olarak bu rol içerisinde görev almanız son derece önemlidir" diye konuştu.

Adalet Meslek Yüksekokulu Koordinatörü Öğr. Gör. Onur Korkmaz da konuşmasında mezuniyet törenlerinin hem sevincin hem de hüznün bir arada yaşandığı ender anlardan olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından tören, okul birincisi Kübra Usta mezuniyet kütüğüne plaket çakması, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesiyle son buldu.