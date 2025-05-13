Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor ile ilgili olarak, "Kayserispor bu seneyi çok büyük problemlere rağmen atlattı" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor’un 3-1 yendiği Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Kayserispor puanını 44’e yükseltti ve ligde son 3 hafta kala düşmemeyi garantiledi. Bu takımı 15 puanda yüz üstü bırakan, 15 puanda bu ekibe teslim eden bir yapı vardı. Onlar "bu takım düşer" diyorlardı. Bende her konuşmam da "Kayserispor düşmez" dedim. Bazı başarıların bir tane baş mimarı olur. O da Nurettin Açıkalın. Hakkını vermek gerekir. Nurettin Açıkalın bana göre hem idari hem sportif anlamda takımı disipliner ederek bugünlere getirdi. Kayserispor bu seneyi çok büyük problemlere rağmen atlattı. Seneye de çok farklı Kayserispor izleyeceğimizi düşünüyorum. O "düşer" diyenlere sesleniyorum. "Biz bu takımı düşürmeyiz" dedik ve düşürmeyiz. Düşer diye bekleyenler bugünden itibaren Kayserispor’a daha sıcak davranabilirler. Kayserispor herkesin kulübü. Biz sahip çıkıyoruz ama onlar bizden daha fazla sahip çıksınlar. Biz bunu isteriz" ifadelerini kullandı.

Takıma emek verenlere teşekkür eden Baki Ersoy, " Bu stresle ve sinir harbinde yaşanılanları sizde görüyorsunuz. Bu kolay iş değil. Başkanım olmak üzere yönetim kurulu üyelerine, sportif direktörümüze, teknik direktörümüze, futbolcularımıza ve Kayserispor’a emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya söz veriyorum" dedi.