AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat gündemli İlçe Danışma Meclisleri, İstanbul’un dört bir yanında büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Ümraniye’de başlayan ve bugüne kadar sırasıyla Üsküdar, Eyüpsultan, Kartal, Şile, Sancaktepe, Esenler, Esenyurt, Çatalca, Silivri, Beykoz, Çekmeköy, Arnavutköy, Başakşehir, Şişli, Beşiktaş, Adalar ve Kadıköy’de düzenlenen programlarda, teşkilat içi koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak hedefler doğrultusunda istişarelerin artırılması amaçlanıyor.

Danışma meclislerine; AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir başta olmak üzere İstanbul milletvekilleri, ilçe başkanları, mevcut ve önceki dönem belediye başkanları, il başkan yardımcıları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile mahalle başkanları katılım sağlıyor.

Toplantılarda, il ve ilçe teşkilatları tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimleriyle geçmişten bugüne yapılan çalışmalar hatırlatılıyor, yeni dönem hedefleri paylaşılıyor. Katılımcılar, gündeme dair sorularını doğrudan ileterek anında yanıt alma imkânı buluyor.

Birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığı bu buluşmalar; sahadaki faaliyetlerin değerlendirilmesi, stratejilerin güncellenmesi ve teşkilat içi motivasyonun artırılması açısından büyük önem taşıyor. İl Başkanı Abdullah Özdemir de bu çerçevede danışma meclislerini "siyasal varlığımızın anlamını ve varoluş sebebimizi yeniden hatırladığımız en önemli zeminler" olarak tanımlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Başkanı Abdullah Özdemir, "AK Parti İstanbul Teşkilatı olarak bu dönemde mottomuzu "Her Mahallesi ve Her Hikayesiyle İstanbul" olarak ilan etmiştik. Her mahallede, her ilçede, her gönülde var olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.