Kepez Belediyesi, afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak amacıyla Duraliler Mahallesi’nden başlattığı "Temel Afet Farkındalık Eğitimleri"ne Kuzeyyaka ve Varsak Ayanoğlu mahallelerinde devam etti.

Kepez Belediyesi, afetlere karşı ilçedeki 68 mahallede kapsamlı bir eğitim programı sürdürüyor. Duraliler Mahallesi’nde başlayan eğitimler, Kuzeyyaka ve Varsak Ayanoğlu mahallelerinde de gerçekleştirildi. "Temel Afet Farkındalık Eğitimleri"nde, afetlerin ne zaman ve nerede meydana geleceğinin önceden kestirilemeyeceği hatırlatılarak, doğal ya da insan kaynaklı afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önemde olduğu vurgulandı. Katılımcılara, afet öncesinde yapılması gereken planlamalar, afet anında uygulanacak güvenli davranışlar ve sonrasında izlenecek adımlar detaylarıyla anlatıldı.

Sunumlarda, evde uygulanabilecek basit ancak etkili önlemler, riskli bölgelerden uzak durma stratejileri, afet risklerini azaltma yolları ve tahliye ile toplanma noktalarının önceden bilinmesinin önemi üzerinde duruldu. Aynı zamanda acil durum çantası hazırlığı, temel ilk yardım bilgileri ve afet sırasında gerekli olabilecek malzemeler hakkında da bilgi verildi. Eğitim programında, afetlere karşı bireysel hazırlıkla birlikte tüm aile bireylerinin bir plan hazırlığı olmasının gerekliliği dile getirildi. Acil bir durumda herkesin ne yapacağını bilmesinin hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Eğitimlerde ayrıca, ev içi güvenlik önlemlerine de değinildi. Mobilyaların sabitlenmesi, kaçış yollarının açık tutulması, yangın söndürücülerinin hazır bulundurulması ve elektrik tesisatlarının periyodik olarak kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

Kepez Belediyesi yetkilileri, afetlere hazırlıklı bir toplum hedefi doğrultusunda eğitimlerin tüm mahallelerde devam edeceğini bildirdi.