Kalp krizinin, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en sık görülen ani ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Yaşan, "Genellikle sinsi ilerleyen bu rahatsızlık, fark edilmediğinde hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabilir. Ancak risk faktörlerinin erken dönemde tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, kalp krizine bağlı ölümlerin büyük ölçüde önlenmesini sağlar" dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Yaşan, kalp krizi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kalp krizi riskinin yaş, cinsiyet, yaşam tarzı ve genetik faktörler gibi çeşitli etkenlerle artış gösterdiğini söyleyen Uzm. Dr. Yaşan, "Kadınlar için 50 yaş üzeri, erkekler için ise 40 yaş üzeri olmak önemli bir risk faktörüdür. Bunun yanı sıra, sigara ve alkol kullanımı, yüksek tansiyon (hipertansiyon), şeker hastalığı (diyabet), yüksek kolesterol düzeyleri gibi metabolik rahatsızlıklar da kalp sağlığını doğrudan tehdit eder" diye konuştu.

"Genetik faktörler neden olabilir"

Aile öyküsünün de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Yaşan, "Ailesinde erken yaşta kalp krizi geçiren ya da ani ölüm yaşayan bireylerin, genetik yatkınlık nedeniyle daha dikkatli olması gerekmektedir. Bu tür faktörlerden herhangi birine sahip olmak, kişiyi kalp krizi açısından yüksek risk grubuna dahil eder" ifadelerine yer verdi.

"Erken teşhis hayat kurtarır"

Risk faktörlerine sahip bireylerin, belirtiler ortaya çıkmasa bile düzenli olarak kardiyoloji polikliniklerine başvurmalarının hayati önem taşıdığını söyleyen Uzm. Dr. Yaşan, "Uzman kardiyologlar tarafından yapılan muayeneler, kan tetkikleri, EKG, efor testi, ekokardiyografi ve diğer ileri tetkikler sayesinde henüz klinik olarak belirti vermemiş kalp hastalıkları erken evrede tespit edilebilir. Bu sayede bireylere özel yaşam tarzı önerileri, medikal tedaviler ya da gerekiyorsa ileri müdahaleler planlanarak kalp krizinin önüne geçilebilir. Unutmamak gerekir ki, kalp hastalıkları çoğu zaman belirti vermeden ilerler" şeklinde konuştu.

"Düzenli kontroller ihmal edilmemeli"

Uzm. Dr. Yaşan, sağlıklı bir kalp için erken dönemde harekete geçmenin ve risk faktörlerini yönetmenin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Özellikle masa başı çalışanlar, hareketsiz yaşam sürenler ve düzensiz beslenen bireyler, yaşam tarzlarını gözden geçirerek düzenli kardiyolojik kontrolleri yaşam rutini haline getirmelidir. Modern tıbbın sunduğu imkanlar sayesinde kalp krizi büyük oranda önlenebilir bir hastalık haline gelmiştir. Ancak bu, yalnızca bireylerin bilinçli hareket etmesi ve uzman desteği almasıyla mümkün olur."

"Kalbinize kulak verin, sağlığınızı ertelemeyin"

Uzm. Dr. Yaşan, sağlıklı bir yaşamın temelinin sağlam bir kalpten geçtiğini ifade ederek, "Siz farkında olmasanız bile kalp krizi riski kapınızda olabilir. Ancak erken teşhis, bilinçli takip ve düzenli kontrollerle bu riskler yönetilebilir" diye konuştu.