Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" adlı panelde vatandaşlar, kanser eğitimi ve sağlık okuryazarlığı konularında bilgilendirildi.

Gölcük Belediyesi, halk sağlığını desteklemek amacıyla Erken Teşhis Hayat Kurtarır paneli düzenledi. Kanser eğitimi ve sağlık okuryazarlığı paneline, kadınlar ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Dr. Ezgi Erdem, kanser konusunda erken teşhisin önemine dikkat çekti. Sağlık okuryazarlığı konularında da bilgiler verilen eğitimde katılımcıların soruları da cevaplandı.