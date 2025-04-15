Liv Hospital Rejeneratif Tıp Kök Hücre Üretim Merkezi Direktörü Prof. Dr. Erdal Karaöz, 17 Nisan’da Samsun’da kök hücre alanındaki bilimsel gelişmeleri paylaşmak üzere bölge doktorlarıyla bir araya gelecek.

Parkinson, alzheimer, spinal kord yaralanması, serebnal palsi, ataksi ve huntington hastalığı. İlk duyulduğunda her ne kadar çok ürkütücü gelse de son yıllarda kök hücre tabanlı hücresel tedavilerle bu hastalıklar tedavi edilebiliyor. Liv Hospital Rejeneratif Tıp Kök Hücre Üretim Merkezi Direktörü Prof. Dr. Erdal Karaöz, 17 Nisan’da Samsun’da kök hücre alanındaki bilimsel gelişmeleri paylaşmak üzere bölge doktorlarıyla bir araya gelecek. Kök hücre tedavisi ve hangi hastalıklarda uygulanabileceğini anlatan Karaöz, Sağlık Bakanlığı onayı olmayan standart dışı uygulamalara dikkat çekti.

Kök hücre tedavisi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Erdal Karaöz, ’’Son yıllarda kök hücre tabanlı hücresel tedaviler konusu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça gündemde. Özelikle merkezi sinir sistemi organları dediğimiz beyin, beyincik, beyin sapı ve omuriliği ilgilendiren genetik tabanlı ya da travmaya bağlı olarak gelişebilen parkinson, alzheimer, spinal kord yaralanması, serebral palsi, ataksi ve huntington hastalığı gibi hastalıkların ortak özelliği bu organlarda işlev gören hücrelerin bir nedenden dolayı ölmesi esasına dayanmaktadır. Kök hücre tedavisinin hedefi de bu ölmüş hücrelerin yerine yeni sağlıklı hücreleri koyabilmek ve hastalığın patolojisi sonucunda ortaya çıkan immünolojik etkileri ve inflamatuar süreci (yangıyı) ortadan kaldırmaktır’’ dedi.

’’Kök hücre konusunda bilim insanları arasında konsensüs oluştu’’

Prof. Dr. Karaöz, sözlerine şöyle devam etti: ’’Başta nörodejeneratif hastalıklar olmak üzere bazı sağlık sorunlarını tıp yüzde yüz tedavi edememektedir. Bu hastalıkların ortak noktası ilgili oldukları doku ve organlardaki işlev gören hücrelerin bir nedenden dolayı işlevini yitirmesidir. Örneğin parkinson hastalığında beyindeki dopamin üreten hücreler bir nedenden dolayı öldükleri için o hastalığın belirtileri ortaya çıkmaktadır. Ya da Alzheimer hastalığında da bir hücresel kayıp ya da ölüm olduğu için o kişiler hastalığın belirtilerini gösterir. İşte bu ölmüş hücrelerin yerine koyabilecek ya da bu ölüm sürecini engelleyebilecek yegane çözüm olarak kök hücre replasmanı olduğu konusunda giderek artan düzeyde bilim insanları arasında konsensüs oluşmuştur.’’