DENİZLİ (İHA) – Denizli Özel Egekent Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Levent Akpınar, erkeklerde sertleşme sorununun uygun tedavi yöntemleri sayesinde artık geçmişte kaldığını belirtti.

Denizli Özel Egekent Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Levent Akpınar, erkeklerde sertleşme sorununun tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Erkeklerde Erektil Disfonksiyon (ED) sorununu cinsel ilişki için tatmin edici bir sertleşmenin elde edilememesi veya sürdürülememesi olarak tanımlayan Op. Dr. Ahmet Levent Akpınar, " Erektil Disfonksiyon genellikle 50 yaş ve üzeri erkeklerde görülse de, son yıllarda daha genç bireylerde de sıklıkla karşılaşıyoruz. Erektil Disfonksiyon özellikle sigara içenler, şeker hastalığı ve kalp rahatsızlığı olan kişilerde daha yaygın görülüyor. Bu sorunun günümüzde en yaygın tedavi yöntemleri arasında şok dalga tedavisi (ESWT) ve PRP (Platelet Rich Plasma) ile Eksozom uygulamaları yer alıyor" dedi.

Şok dalga tedavisinin haftada 2 veya 3 kez, toplamda 6 seans şeklinde 15 dakika süren ağrısız bir işlem olduğunu vurgulayan Op. Dr. Ahmet Levent Akpınar, "Bu yöntem, penis damarlanmasını ve kan akışını artırarak sertleşme sorununu büyük ölçüde gideriyor. PRP ve Eksozom uygulamaları penis dokusunda yenilenme sağlıyor. Hastanın kendi kanından ya da bebek göbek kordonundan elde edilen materyaller kullanılıyor" şeklinde konuştu.

Penil protez ameliyatının kesin çözüm

Tüm bu tedavilere yanıt alamayan hastalar için penil protez ameliyatının kesin çözüm sunduğunu ifade eden Op. Dr. Ahmet Levent Akpınar, "Penil protezlerin sabit ve indirilip kaldırılabilen modelleri bulunuyor. Günümüzde en yaygın olarak indirilip kaldırılabilen model tercih ediliyor. Bu ameliyatlar yaklaşık 1 saat sürüyor ve hastanede yatış süresi ise genellikle 2 gün oluyor” ifadelerini kullandı.

"Cinsel fonksiyonlarının devamı için gecikmeden bir üroloji uzmanına başvurmaları büyük önem taşıyor" diyen Op. Dr. Ahmet Levent Akpınar, sertleşme sorunu yaşayan hastalara uyarılarda bulundu.