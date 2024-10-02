Toplumda erkekler, cinsel sorunlarına çözüm aramaktan çekindiği için pek çok sağlık sorununun tedavisinde geç kalıyor. Medicana Sağlık Grubu Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Hüseyin Serhat Kerman, “Toplumda erkek sağlığı ile ilgili konular tabu olarak kabul edilip konuşulmadığı için erkekler cinsel sağlık sorunlarına çözüm arayamıyor, ayrıca kanser başta olmak üzere pek çok tarama programı konusunda yeteri kadar bilinçli değil” dedi.

Erkek cinsel sağlığının göz ardı edilmemesi gereken toplumsal bir konu olduğunu belirten, Medicana Çeşme Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Serhat Kerman, erkeklerin ’ayıplanma ve alay konusu olma’ gibi nedenler yüzünden cinsel sorunlarına çözüm arayamadıklarını söyledi. Kerman, "Örneğin kadınlarda meme protezi normal karşılanırken, erkeklerde eksiklik giderici penis ve testis protezleri kabullenilmiyor, ayıp sayılıyor" dedi.

Erkeklerin cinsel konularda yaşadığı çaresizliğe dikkat çeken Kerman, kısırlıktan iktidarsızlığa kadar yaşadıkları sorunlarda ya da belirli yaşlarda yaptırmaları gereken tarama testleri konusunda erkeklerin kadınlar gibi rahat olamadıklarını ifade etti. Kerman, "Çiftler çocuk sahibi olamadığında jinekoloğa gidiyor, erkek faktörünün araştırmasını da jinekolog yapıyor" diyerek şu değerlendirmelerde bulundu: "Ataerkil bir toplum olarak kabul edilen ülkemizde, erkekler cinsel sağlık sorunlarını dile getirme konusunda kadınlara göre bir hayli geride kalmaktalar. Nedense erkeklerin cinsel sağlığı ile ilgili hastalık ve bozuklukları göz ardı ediliyor. Ayrıca toplum bu yarayı, ayıplama, kabullenmeme gibi dürtülerle körüklüyor. Toplumumuzda, erkek hastalıkları ve cinsel eksiklikler espri konusu yapılarak, erkek kendi kendinin doktoru oluyor, bu da hastalıkların ilerlemesine ve bilinçsiz ilaç kullanımına yol açıyor. Örneğin ikisi de silikondan imal edilen, kadınlarda sadece görsel amaçlı kullanılan meme protezleri normal karşılanırken, erkeklerde eksiklik giderici penis ve testis protezleri toplum tarafından ayıplanıyor. Başka bir açıdan, çiftlerin çocuk sahibi olamama durumu kadın kadar erkek ile de alakalı olabileceği halde, genelde erkek faktörü bir kenara atılıp, kadın muayene ettiriliyor. Kadının bir sorunu olmasa da erkek faktörünün araştırılması, jinekoloji uzmanları tarafından yapılmakta, çoğu zaman temelde erkeğe ait olabilecek önemli hastalıklar araştırılmadan, kısırlık tedavisine başlanıyor."

Erkekler kanser konusunda da bilinçli değil

Öte yandan özellikle kanserin erken tanısında tarama testlerinin önemli olduğunu ancak bu konuda uygulamaların kadından yana olduğunu kaydeden Opr. Dr. Kerman, "Kadınlarda yıllık kanser tarama testleri ciddi protokollerle yapılırken, erkekler göz ardı ediliyor. Çoğu erkeğin 40 yaşından sonra prostat kanseri riski olduğundan ve bunun ilerleyen yıllarda yüksek oranlara ulaştığından haberi yok. Sonuç olarak toplum sağlığı açısından, Türkiye’de erkeklere, kendilerini bekleyen bilinmeyen ve kabullenilmeyen hastalıkları konusunda ciddi şekilde devlet ve medya destekli eğitim ve programlar uygulanmalıdır” diye konuştu.