Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ iş birliğiyle Ergene ilçesinde altyapı sorunlarını çözmeye yönelik 12 bin metre uzunluğunda kanalizasyon hattı için protokol imzalandı.

Tekirdağ Valiliği'nde düzenlenen törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ve TESKİ Genel Müdürü Dr. Onur Özgül'ün katılımıyla önemli bir altyapı yatırımına ilişkin iş birliği protokolü imza altına alındı.

Proje kapsamında Velimeşe, Sağlık, Cumhuriyet, Yeşiltepe ve Yulaflı mahallelerini kapsayan toplam 12 bin metre uzunluğunda ve 300 milimetre çapında kanalizasyon şebeke hattı inşa edilecek. Ayrıca atık suların toplanması için kolektör hattı, atıksu terfi merkezi ve terfi hattı da hayata geçirilecek.

Yatırım ile günlük yaklaşık 20 bin metreküp atık suyun, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan günlük 150 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisine iletilmesi hedefleniyor.

TESKİ'nin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilecek proje sayesinde bölgede altyapı hizmet kalitesi artırılırken, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve halk sağlığının korunması amaçlanıyor.