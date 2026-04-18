Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, şüpheliye ait ikamette yapılan aramada, bin 218 adet sentetik uyuşturucu hap, 528 bin kullanımlık sentetik kannabinoid, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ve 21 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.