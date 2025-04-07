Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki okullarda sporun yaygınlaştırılması amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen projelerde yetişen sporcular, Tekirdağ il genelinde dereceler elde ederek bölge şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.

Okul sporları alanında başarı elde eden Ergeneli tenisçi öğrenciler, Yıldız Erkekler kategorisinde Tekirdağ dördüncüsü, minik erkeklerde ise hem Tekirdağ ikincisi hem de Tekirdağ dördüncüsü oldu.

Yıldız Erkekler kategorisinde Tekirdağ dördüncülüğü elde eden Ergene Başöğretmen Ortaokulu öğrencileri Ali Atilla ile Mustafa Yıldız, Minik Erkekler Tekirdağ dördüncüsü Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Yusuf Tekin ile Musa Tekin ve minik erkekler Tekirdağ ikincisi Ayaz Aydoğdu, Berat Atille, Tuğra Çetin Tekirdağ il dereceleri elde etti ve Tekirdağ’ı Zonguldak’ta düzenlenecek bölge şampiyonasında temsil etme hakkı kazandılar.