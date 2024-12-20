Konya’nın Ereğli ilçesinde yoğun sis ve soğuk hava etkili oluyor.

Ereğli sabaha yoğun bir sis perdesiyle uyandı. İlçede sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi yer yer 20-30 metrenin altına düştü. Trafiğe çıkmak zorunda olan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Aksaray-Adana, Konya- Adana ve Ereğli -Karaman kara yolllarında da yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi ise zaman zaman 30 metreye kadar düştü. Sis, karayolunda seyir halindeki araç sürücülerini etkilerken, yetkililer sürücülere dikkatli ve tedbirli olunmasını uyarısında bulundu.