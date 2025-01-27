Konya’nın Ereğli ilçesinde, bitkisel üretim konularında çiftçi eğitimi protokolü imzalandı.

Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kamil Küçük ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ arasında “Bitkisel üretim konularında çiftçi eğitimi” protokolü imzalandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Küçük, protokol ile ilçe çiftçilerinin bitkisel üretim alanında bilgi ve donanımlarının artırılmasını, modern tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve üretimde verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Küçük, desteklerinden dolayı Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesi Dekanı Karadağ’a teşekkür etti. Protokolün ilçe çiftçisine hayırlı olması temennisinde bulunan Küçük, “Ereğli tarımı adına büyük önem taşıyan bu adımın, bölgedeki üreticilere önemli katkılar sunacağına inanıyoruz” dedi.