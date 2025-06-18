Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, Türkiye’nin menfaatlerini koruma kararlılığını vurgularken, İsrail’in saldırganlığına dikkat çekenleri eleştirenlere sert yanıt verdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin huzur, güvenlik ve menfaatlerini koruma konusundaki kararlılığını vurguladı.

“Milletimiz müsterih olsun” diyerek başlayan paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hükümetlerimiz, Türkiye’nin menfaatlerinin, huzurunun, dirliğinin, güvenliğinin sonuna kadar takipçisidir. Biz bakkal işletmiyoruz; dünyanın en büyük ülkelerinden birini, Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetiyoruz” ifadeleriyle devlet yönetimindeki ciddiyete dikkat çekti.

Devlet tecrübesi, tarihî derinlik ve milletin birikiminin yönetimde en büyük referans kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, İktidar sorumluluğunun içi boş söylemleri, hamaseti ve polemiği kaldırmadığını vurgulayarak, “Sırtında yumurta küfesi olmayanların söylemleriyle hareket edemeyiz” dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1935359350995882360

İsrail’in artan saldırganlığına işaret eden Erdoğan, geçmişte Hamas’ı terör örgütü olarak nitelendirenleri de eleştirdi.

“Bizi acımasızca eleştirenlere bugün akıl vermek değil, öz saygıları kaldıysa hatalarını kabul edip özür dilemek düşer” diyen Erdoğan, Türkiye’nin adımlarını, “vizyonsuzların tavsiyelerine” değil, devlet ciddiyetiyle belirlediğini belirterek, bu tutumun Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışan bir duruş olduğunu kaydetti.

Gazze, Suriye, Lübnan, Yemen’e ve komşumuz İran’a yönelik insanlık dışı saldırganlığın durması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da sabırla devam edeceğiz. pic.twitter.com/nIQaQx23fa— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 18, 2025