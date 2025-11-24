Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliğinde Cumhur İttifakının güçlü iradesiyle terörün kökünden temizlendiği yeni bir döneme emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Kaymaz, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliği ve Cumhur İttifakının güçlü iradesiyle, terörün kökünden temizlendiği yeni bir döneme emin adımlarla ilerlendiğini aktaran Kaymaz, ‘Bu millet teröre boyun eğmeyecek’ anlayışının artık sadece bir söz değil, şehir şehir, bölge bölge hissedilen bir gerçekliğe dönüştüğünü söyledi. Kaymaz, ‘’Huzurun arttığı, güvenin pekiştiği bu süreç, Türkiye’nin yarınlarına duyulan umut ve inancı daha da güçlendirmektedir. Ancak bu yürüyüş devam ederken, geçmişin karanlık odakları, özellikle FETÖ artıkları ve onların gizli destekçileri, terörsüz bir Türkiye hedefinin bozulmasını isteyen söylemler ve manipülatif girişimlerle yeniden sahneye çıkmaya çalışmaktadır. Fitne üretmek, birlik ve dirliği zedelemek, süreci sabote etmek için türlü yollar denenmektedir. Fakat devlet aklı tüm açıklığıyla uyandadır, milletin feraseti ise bu oyunların tamamını boşa çıkaracak güçtedir. Devlet Bahçeli’nin yıllardır dile getirdiği ‘Türkiye’nin bekası her şeyden önce gelir’ sözü, bugün devlet politikalarının merkezinde durmaktadır. Bu ülkenin bir evladı olarak, Terörsüz Türkiye idealini yürekten destekliyor ve bu sürecin hiçbir şekilde akamete uğratılmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü terörün bittiği yerde huzur büyür, huzurun olduğu yerde birlik kök salar, birliğin güçlendiği yerde ise Türkiye kazanır. Devletimizin kararlı mücadelesinin yanında dimdik durarak bu tarihi yürüyüşü tamamlamak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye, terörün gölgesinden tamamen çıkmış, daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara mutlaka ulaşacaktır’’ dedi.