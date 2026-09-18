Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Sinan Akçıl konser verdi. Akdeniz sahilinde binlerce hayranıyla buluşan Akçıl, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Erdemli Belediyesi'nce düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Sinan Akçıl, Erdemlilerle buluştu. Akdeniz sahilinde gerçekleştirilen konsere binlerce vatandaş katıldı. Konser öncesinde konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, belediyenin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalara değinerek, sahilde ücretsiz Wi-Fi hizmetinin de kullanıma sunulduğunu söyledi.

Başkan Kara, 'Erdemlimize bir ilki daha kazandırdık, hizmete sunduğumuz ücretsiz Wi-Fi hizmetimiz ilçemize ve bütün hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'de en uzun mesafede ücretsiz Wi-Fi hizmeti veren ilçelerden biriyiz. Şu an bu alanda da Rıfat Yücel Oğlu Meydanında da şu an ücretsiz internetimiz var. Yeniden bütün Erdemlilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bugünü planlı çalışmalarla güçlendirirken Erdemli'nin önümüzdeki yıllarını da hazırlıyoruz. Biz bugünü kurtaran işler değil, Erdemli'nin yarına hizmet edecek ömürlük yatırımlar yapıyoruz' dedi.

Konuşmaların ardından sahne alan ünlü sanatçı Sinan Akçıl, yüksek enerjisi ve popüler şarkılarıyla meydanı dolduran binlerce Erdemliye coşku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Akçıl, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Sahne programı sırasında Belediye Başkanı Mustafa Kara, ünlü sanatçıya Erdemli'nin simgesi olan tescilli Erdemli limonundan yapılan ferahlatıcı limonata ikram etti. Başkan Kara ayrıca başarılı performansından dolayı Sinan Akçıl'a günün anısına özel bir tablo hediye ederek teşekkürlerini sundu.